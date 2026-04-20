Sfruttamento della prostituzione nella movida a Milano | 4 arresti e 1,2 milioni sequestrati

A Milano, quattro persone sono state messe agli arresti domiciliari nell’ambito di un'indagine sullo sfruttamento della prostituzione durante la movida. Sono stati sequestrati più di 1,2 milioni di euro in denaro e beni riconducibili all’attività illecita. L’indagine ha portato alla luce un giro di favoreggiamento e sfruttamento che coinvolgeva diversi soggetti operanti nella zona della movida milanese.

È di quattro arresti domiciliari e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Milano contro un’organizzazione attiva nella movida cittadina, accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha permesso di ricostruire il sistema illecito messo in piedi dal gruppo per trarre profitti attraverso eventi esclusivi. Le indagini e il modus operandi del sodalizio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata eseguita il 20 aprile dal Comando Provinciale di Milano, su delega della Procura della Repubblica.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sfruttamento della prostituzione nella movida a Milano: 4 arresti e 1,2 milioni sequestrati Notizie correlate Favoreggiamento e sfruttamento prostituzione a Milano, 4 arresti: calciatori di Serie A tra clienti escortLa Guardia di Finanza di Milano ha arrestato 4 persone per un giro di prostituzione ed escort che coinvolgeva numerosi calciatori di Serie A. Sfruttamento della prostituzione, sequestrati quattro centri massaggi a Pistoia e AglianaPistoia, 14 aprile 2026 – I carabinieri del Norm di Pistoia hanno sottoposto a sequestro preventivo quattro centri massaggi trasformati in basi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grazia per Nicole Minetti: su di lei condanne per sfruttamento della prostituzione e peculato; Pomezia, rete di sfruttamento della prostituzione scoperta dai carabinieri; Finte fidanzate dell'est e centri massaggi trasformati in prigioni. Il lato oscuro della prostituzione a Roma; Pomezia – Sfruttamento della prostituzione, due misure. Sfruttamento della prostituzione nella movida a Milano: 4 arresti e 1,2 milioni sequestratiÈ di quattro arresti domiciliari e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Milano contro un’organizzazione attiva nella movida cittadina, ... virgilio.it Milano, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: sequestro da 1,2 milioni. Tra i clienti giocatori di serie AIl Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF di Milano, su delega della procura, ha eseguito quattro ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone indagate per favoregg ... italiaoggi.it Escort di lusso nei locali della movida milanese: una società è finita al centro di un'inchiesta della Procura di Milano contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione. L'inchiesta ha portato finora quattro arresti domiciliari e un sequestro preventivo facebook Ci sarebbe un numero "consistente" di calciatori di Serie A nell'inchiesta della procura di Milano che ha portato a quattro arresti (domiciliari) per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Si tratta di giocatori non solo residenti in Lombardia, ma anche x.com