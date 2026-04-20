Sfruttamento della prostituzione nella movida a Milano | 4 arresti e 1,2 milioni sequestrati

Da virgilio.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, quattro persone sono state messe agli arresti domiciliari nell’ambito di un'indagine sullo sfruttamento della prostituzione durante la movida. Sono stati sequestrati più di 1,2 milioni di euro in denaro e beni riconducibili all’attività illecita. L’indagine ha portato alla luce un giro di favoreggiamento e sfruttamento che coinvolgeva diversi soggetti operanti nella zona della movida milanese.

È di quattro arresti domiciliari e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Milano contro un’organizzazione attiva nella movida cittadina, accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha permesso di ricostruire il sistema illecito messo in piedi dal gruppo per trarre profitti attraverso eventi esclusivi. Le indagini e il modus operandi del sodalizio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata eseguita il 20 aprile dal Comando Provinciale di Milano, su delega della Procura della Repubblica.🔗 Leggi su Virgilio.it

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