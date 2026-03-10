Samira Lui accusata di sfruttamento della prostituzione su Scherzi a Parte | Sto spu**anando la mia carriera

Samira Lui, nota partecipante di Scherzi a Parte, è stata chiamata dalla Polizia negli studi Mediaset, dove le sono state rivolte accuse di sfruttamento della prostituzione e riciclaggio. La donna ha commentato che queste accuse stanno danneggiando la sua carriera. La convocazione è avvenuta in relazione a un'indagine in corso, senza ulteriori dettagli sulle prove o i soggetti coinvolti.

Vittima di Scherzi a Parte, Samira Lui è stata convocata dalla Polizia negli studi Mediaset con le finte accuse di sfruttamento della prostituzione e riciclaggio. La reazione della showgirl, incastrata da un video falso realizzato con l'IA: "Mi vergogno di essere qui dentro al lavoro, se inizia a girare la voce è finita". Nella puntata di Scherzi a parte di lunedì 9 marzo, Samira Lui è stata protagonista di uno degli scherzi più elaborati e inquietanti della serata. Tutto inizia negli studi de La Ruota della Fortuna