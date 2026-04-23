L’incubo di Roma romanista | la Lazio che vince la Coppa Italia

A fine novembre, i tifosi della Roma si trovano a vivere un momento difficile mentre la Lazio si avvicina alla conquista della Coppa Italia. La vigilia della partita contro il Napoli, prevista per il 30 novembre, ha portato con sé un’atmosfera tesa per i sostenitori della squadra giallorossa. La squadra biancoceleste si prepara a una possibile vittoria in un torneo che potrebbe cambiare gli scenari della stagione.

Mala tempora currunt per i tifosi della Roma. A fine novembre, vigilia di Roma-Napoli (30 novembre), si sentivano caldi per lo scudetto. Erano in testa al campionato con due punti di vantaggio su Napoli e Milan. La Curva Sud espose lo striscione “La vertigine non è paura di cadere. Ma voglia di volare. crediamoci insieme!”. In città si parlava del Circo Massimo, già si sognava la grande festa. Andò come andò. Il gol di Hojlund fu una secchiata d’acqua gelata. Seguì la sconfitta di Cagliari. E poi, dopo la vittoria sul Como, il ko in casa della Juventus. Tre punti in quattro partite e ritorno alla realtà. Realtà che si è fatta di giornata in giornata più cupa nonostante l’arrivo del miglior centravanti della Serie A (fatta eccezione per Lautaro) ossia l’olandese Malen che ha segnato gol a grappoli: dieci in meno di metà campionato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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