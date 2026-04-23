Due funzionari dell’ambasciata americana in Messico sono deceduti in seguito a un incidente d’auto avvenuto nel nord del paese. La notizia ha attirato l’attenzione sulle relazioni tra i due paesi, che già affrontano tensioni su vari aspetti. L’incidente si è verificato in una zona di confine e sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause. Le autorità messicane stanno collaborando con quelle statunitensi per ricostruire l’accaduto.

Due funzionari dell’ambasciata americana in Messico sono morti in un incidente d’auto nel nord del Messico. Entrambi erano agenti della Cia, secondo quanto riferito dal quotidiano The Washington Post, ed erano impegnati in un’operazione. Un caso che ravviva le tensioni tra Usa e Messico su cooperazione bilaterale, sicurezza regionale e sovranità. Nell’incidente in quetsione sono morte quattro persone, due funzionari americani e due rappresentanti delle autorità messicane. Il fatto è accaduto poche ore dopo l’operazione di intervento in un laboratorio clandestino di droghe in una zona isolata di Chihuahua. Secondo alcuni report dei media locali, i due agenti americani tornavano da una riunione di debriefing di un’operazione antidroga quando il veicolo su cui viaggiavano ha perso il controllo ed è caduto in un dirupo, esplodendo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’incidente di Chihuahua pesa sui rapporti tra Messico e Usa. Ecco perché

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