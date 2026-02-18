Epstein aveva legami con la Cia | negli Usa si indaga sui rapporti tra il finanziere e l’agenzia

Le autorità statunitensi stanno indagando sui possibili collegamenti tra Jeffrey Epstein e la Cia. Epstein, che aveva rapporti con persone influenti, è morto nel 2019 in carcere mentre era sotto processo. La Cia ha ripetutamente dichiarato di non avere prove che coinvolgano il finanziere con l’agenzia, anche se alcune fonti suggeriscono che ci siano ancora punti da chiarire. Recentemente, gli investigatori hanno ritrovato documenti che potrebbero indicare contatti tra Epstein e ex agenti della CIA.

La Central Intelligence Agency (Cia) ha affermato in più occasioni di non possedere alcuna informazione relativa a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per traffico sessuale di minori e morto in carcere nel 2019, in una risposta fornita nel 2011. «Abbiamo cercato documenti responsive originati dalla Cia che potrebbero riflettere un'affiliazione aperta o altrimenti riconosciuta con l'Agenzia dal 5 novembre 1999», ha scritto la Cia in una lettera all'avvocato di Epstein, «al 25 luglio 2011. Non siamo stati in grado di localizzare alcuna informazione o record ». Questa, tuttavia, è stata la versione ufficiale fino ad oggi; una versione che comincia a scricchiolare sotto il peso delle recenti rivelazioni sul finanziere.