Firenze si appresta a diventare il punto di riferimento per i rapporti tra la regione toscana e il Messico, con eventi e incontri ufficiali in programma. La città accoglierà delegazioni e rappresentanti istituzionali provenienti dal Paese latinoamericano, con l’obiettivo di rafforzare i legami culturali ed economici. La mobilitazione si concentra sulle attività che si terranno nei prossimi giorni, coinvolgendo enti pubblici e privati.

Firenze, 14 aprile 2026 – Firenze si prepara a diventare il centro delle relazioni tra la Toscana e il Messico. Dal 16 al 19 aprile il capoluogo toscano ospiterà una missione diplomatica, economica e culturale con la presenza dell’Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Genaro Lozano, insieme alla rete dei consoli onorari e a rappresentanti istituzionali e imprenditoriali. Una quattro giorni, intitolata “Toscana e Messico: alianza de tradición y excelencia”, che si aprirà giovedì 16 aprile con una giornata interamente dedicata agli incontri istituzionali: l’ambasciatore del Messico Lozano, accompagnato dal console onorario a Firenze Valerio Alecci, incontrerà la sindaca Sara Funaro, poi l’Ateneo fiorentino e il presidente della Regione Eugenio Giani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze capitale dei rapporti tra Toscana e Messico

Canada, Messico e Usa scaldano i motori in vista delle partite dei Mondiali Il calcio sta prendendo piede nelle realtà dove dominano baseball e football L’unica preoccupazione riguarda i rapporti tra Trump e gli altri stati organizzatori. Il sogno americano saprà fare a meno dell’incubo italianoCom’è cambiato il calcio negli Stati Uniti, 32 anni dopo l’ultimo Mondiale, l’Italia lo scoprirà solo davanti a teleschermi e smartphone.

Toscana, la vera capitale dei fiori. Congresso nazionale a novembredi Linda Meoni PISTOIA La Toscana al centro di un discorso che parla di futuro, impresa e produzione attorno al mondo dei fiori.