L’inaugurazione di Fufi da Sgussa famiglia e territorio a Cinto Euganeo

È in programma per giovedì 30 aprile l’inaugurazione di “Fufi – da Sgussa famiglia e territorio”, un nuovo spazio dedicato al vino, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio.L’evento prenderà il via alle ore 18.30 e sarà l’occasione per brindare all’apertura di una realtà che punta a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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