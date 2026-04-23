A soli 19 anni, il ciclista portoghese ha conquistato la Freccia Vallone, diventando il più giovane a ottenere questa vittoria. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, ponendolo come possibile protagonista nelle prossime grandi corse. La sua ascesa si inserisce nel panorama delle gare di alto livello, dove si prepara ad affrontare avversari di fama internazionale come Pogacar ed Evenepoel nella Liegi.

Il guanto di sfida a Pogacar e a Evenepoel lo ha già lanciato. A soli 19 anni. Paul Seixas (nella foto), il baby talento su cui i francesi ripongono ambizioni enormi soprattutto pensando al Tour – l’ultimo transalpino ad arrivare in giallo a Parigi è stato Hinault nel 1985 – si aggiudica con una prova di forza impressionante la Freccia Vallone, classica delle Ardenne che prelude alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica. Seixas, già secondo alle Strade Bianche dietro il fuoriclasse sloveno – assente ieri, come Remco – è il più giovane di sempre ad aggiudicarsi la corsa belga caratterizzata dal terribile Muro di Huy nel finale. Il giovanissimo francese del team Decathlon Cma Cgm si impone con 3” di vantaggio sul tedesco Mauro Schmid (Jayco AlUla) e sul britannico Ben Tulett (Visma Lease a Bike).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’IMPRESA. Seixas da record, sua la Freccia Vallone a 19 anni. È sfida a Pogacar ed Evenepoel nella Liegi

Notizie correlate

Seixas, che numero: stacca tutti e si prende la Freccia Vallone. Vittoria da record a 19 anniPaul Seixas ha vinto la 90ª edizione della Freccia Vallone, che si è conclusa come da tradizione sul Muro di Huy.

Leggi anche: Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Paul Seixas domina la Freccia Vallone: il nuovo fenomeno del ciclismo è francese; Freccia-Vallone al baby Seixas; Seixas domina il Muro di Huy una nouva storia alla Freccia; Fondriest: Paul Seixas un fenomeno vero. Ma andare alla UAE con Pogacar farà il male del ciclismo.

Seixas: 'Domenica sarà una grande corsa' Tutto apparentemente facile per Paul Seixas alla Freccia Vallone. Il 19enne francese si toglie tutti di ruota sul Muro di Huy, fa un po' di rulli e da appuntamento a domenica per la Liegi. “Sono stato portato in una buon - facebook.com facebook

Questo ragazzo Paul Seixas sembra davvero un fenomeno, un predestinato. La Francia ha trovato il Victor Wembanyama nel ciclismo x.com