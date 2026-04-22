Un giovane ciclista di 19 anni si è aggiudicato la Freccia Vallone, battendo tutti gli avversari e stabilendo un record di età per questa classica belga. La vittoria è stata particolarmente significativa, considerando che nessuno aveva mai conquistato questa gara alla stessa età di un corridore francese. Ora l’atleta si prepara per affrontare la Liegi-Bastogne-Liegi, in programma nei prossimi giorni.

Paul Seixas ha vinto la 90ª edizione della Freccia Vallone, che si è conclusa come da tradizione sul Muro di Huy. Una vittoria storica quella del 19enne francese della Decathlon: mai nessuno aveva vinto questa classica alla sua età. Il record apparteneva al primo vincitore, Philémon De Meersman, il belga che nel 1936 si impose a 21 anni. Seixas, già arrivato a sette vittorie da professionista e sempre più a suo agio nei panni del nuovo fenomeno del ciclismo, ha fatto il ritmo sull’ultima e decisiva ascensione al Muro di Huy, e poi ha staccato tutti i rivali con classe e personalità. Alle sue spalle, sul podio, lo svizzero della Jayco Schmid e il britannico della Visma Tulett, poi Cosnefroy e Skjelmose.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Seixas, che numero: stacca tutti e si prende la Freccia Vallone. Vittoria da record a 19 anni

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