Un incidente si è verificato all’incroccio tra via della Tecnica e via Fontana Murata a Sermoneta, con un impatto violento che ha provocato la morte di una donna. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma la donna è deceduta poco dopo. Il cognato della vittima si trova ora in condizioni gravi. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Incidente a Sermoneta: cosa è successo all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata. Un impatto violentissimo, poi la tragedia. Nel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo, nella zona industriale di Sermoneta, non lontano da Latina Scalo, una giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima è Chiara Tenore, barista molto conosciuta nella zona di Pontenuovo. Lo scontro tra auto e camion. La ragazza era alla guida di una Toyota Aygo. Accanto a lei viaggiava il cognato, 39 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, l’ auto si è scontrata con un camion all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata, finendo poi fuori strada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Incidente a Sermoneta, morta Chiara Tenore: l’impatto all’incrocio non lascia scampo, grave il cognato

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