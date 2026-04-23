La Regione Liguria ha annunciato un investimento di 4,6 milioni di euro destinato a 446 giovani con disabilità. I fondi serviranno a finanziare nuovi corsi di formazione che prenderanno avvio a settembre, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro per questa fascia di popolazione. La misura mira a offrire opportunità di formazione e inserimento professionale nel territorio ligure.

? Cosa sapere La Regione Liguria stanzia 4,6 milioni di euro per 446 giovani con disabilità.. I nuovi corsi formativi partiranno a settembre per favorire l'inserimento lavorativo regionale.. La Regione Liguria ha stanziato 4 milioni e 633mila euro per finanziare nuovi percorsi formativi destinati a 446 giovani con disabilità tra i 16 e i 25 anni, con l’obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. L’intervento, che attinge al Fondo Sociale Europeo 2021-2027, rappresenta il secondo tassello di una strategia semestrale approvata dalla Giunta regionale per rispondere alle necessità emerse dalle segnalazioni delle Asl del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, 4,6 milioni per il lavoro: nuovi corsi per 446 giovani

Notizie correlate

Liguria: tra record turistici e nuovi sbocchi per il lavoroLa Liguria sta tracciando un percorso di sviluppo economico che punta a consolidare il primato territoriale attraverso una gestione strategica del...

Sicilia: nuovi corsi professionali per rilanciare il lavoro localeLe nuove opportunità per l’imprenditorialità nel cuore dell’entroterra siciliano prendono forma con l’annuncio di Confcommercio Caltanissetta Enna,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Immobiliare di lusso, la riviera di ponente scavalca il Tigullio; Alstom celebra i 120 anni dello stabilimento di Vado Ligure e il rilancio del Sito, dal 2021 già investiti 20 milioni di euro; Le temperature estive di questi giorni hanno trasformato la Riviera ligure in una meta irresistibile. Centinaia di genovesi hanno assaltato le spiagge e i litorali, approfittando di un anticipo di caldo che ha fatto scattare la voglia di mare. L’articolo su PrimoCanale; Crociere, in Liguria nel 2026 i passeggeri saranno più di tre milioni.

Liguria: stanziati 4,6 milioni di euro per l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità. Ferro e Scajola: coinvolti 446 ragazziRegione Liguria ha approvato un finanziamento da 4 milioni e 633mila euro, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2021-2027, per nuovi corsi di formazione destinati ai giovani con disabilità di età compre ... imperiapost.it

Formazione, dalla Regione 4,6 mln per l’inserimento lavorativo dei giovani con disabilitàSaranno coinvolti 446 ragazzi con disabilità di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Inizio dei corsi a settembre ... liguria.bizjournal.it

Sicurezza nidi e scuole, Cisl Fp Liguria: "Pretendiamo dal Comune di Genova certezze e cronoprogrammi scritti" LEGGI QUI https://www.primocanale.it/attualit%C3%A0/66182-nidi-scuole-comune-genova-cisl-fp-liguria.htm - facebook.com facebook

#Organi: Ufficio di Presidenza di Anci Liguria, presieduto da Pierluigi Peracchini e moderato dal Direttore generale Pierluigi Vinai. I temi all'ordine del giorno anciliguria.it/newsbox/riunio… x.com