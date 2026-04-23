Liguria 4,6 milioni per il lavoro | nuovi corsi per 446 giovani

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Liguria ha annunciato un investimento di 4,6 milioni di euro destinato a 446 giovani con disabilità. I fondi serviranno a finanziare nuovi corsi di formazione che prenderanno avvio a settembre, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro per questa fascia di popolazione. La misura mira a offrire opportunità di formazione e inserimento professionale nel territorio ligure.

? Cosa sapere La Regione Liguria stanzia 4,6 milioni di euro per 446 giovani con disabilità.. I nuovi corsi formativi partiranno a settembre per favorire l'inserimento lavorativo regionale.. La Regione Liguria ha stanziato 4 milioni e 633mila euro per finanziare nuovi percorsi formativi destinati a 446 giovani con disabilità tra i 16 e i 25 anni, con l’obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. L’intervento, che attinge al Fondo Sociale Europeo 2021-2027, rappresenta il secondo tassello di una strategia semestrale approvata dalla Giunta regionale per rispondere alle necessità emerse dalle segnalazioni delle Asl del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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