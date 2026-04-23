Liegi 2026 alza il livello | percorso più duro e finale ancora più esplosivo

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026, alla sua 112ª edizione, si svolgerà con un percorso più impegnativo rispetto alle precedenti. La gara, lunga 269,5 chilometri, presenta alcune modifiche che rendono il tracciato più difficile. La corsa si distingue per un finale ancora più esplosivo rispetto al passato, con alcuni cambiamenti che potrebbero influenzare l’andamento della competizione.

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si presenta con un tracciato più severo rispetto alle ultime edizioni. La corsa, arrivata alla sua 112esima edizione, misura 269,5 chilometri e introduce alcune novità pensate per rendere più aperto lo sviluppo della gara. Sulla carta, la prima parte non dovrebbe spaccare subito il gruppo, anche se già nelle finali i corridori dovranno affrontare la Cote de Saint-Roch e il Col de Haussire, primi segnali di una giornata che si annuncia tutt’altro che morbida. Il punto in cui la corsa cambia faccia arriva dopo Vielsam. Da lì in avanti iniziano gli ultimi 90 chilometri, i più duri e potenzialmente decisivi, con ben nove cote concentrate in un tratto ristretto.🔗 Leggi su Sportface.it

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