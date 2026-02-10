Centrodestra | Crosetto ' Futuro nazionale in coalizione? Io umile servo vigna meloniana'
Il ministro della Difesa Guido Crosetto evita di sbilanciarsi sulla possibile alleanza di Futuro nazionale con il centrodestra. Lasciando Montecitorio, si limita a dire che non spetta a lui decidere e si definisce
Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Futuro nazionale nella coalizione di centrodestra? Il ministro della Difesa Guido Crosetto, lasciando Montecitorio si schermisce di fronte alle domande dei giornalisti, per poi aggiungere: "Non spetta a me, io sono un umile servo nella vigna meloniana.". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Cerveteri, la coalizione di centrodestra programma il prossimo futuro
A Cerveteri, il cuore della Coalizione di centrodestra si anima tra festeggiamenti e progetti per il futuro.
Vannacci, partito “Futuro Nazionale” dato al 4,2% nei sondaggi, voti “strappati” a coalizione di cdx: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%
Vannacci e il suo nuovo partito “Futuro Nazionale” stanno guadagnando consensi nei sondaggi, arrivando al 4,2%.
