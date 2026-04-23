Liceo Giannone vola tra New York premi e Olimpiadi | primavera di eccellenze prima del ritorno nella sede storica

Il Liceo Giannone si distingue per una serie di successi ottenuti in diverse competizioni internazionali e nazionali. Durante la primavera, gli studenti hanno partecipato a premi e Olimpiadi, ottenendo riconoscimenti significativi. Questi traguardi si aggiungono alle attività di scambio culturale con una scuola di New York, che hanno arricchito l’esperienza educativa. Dopo questo periodo di fermento, la scuola sta per tornare nella sede storica, pronta a riprendere le consuete attività.

Una stagione straordinaria, fatta di risultati concreti e riconoscimenti di alto profilo, consacra il Liceo Giannone come una delle realtà scolastiche più dinamiche e competitive del panorama nazionale. La primavera 2026 segna infatti un susseguirsi di successi per studenti e studentesse.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Liceo Giannone, primavera di primati per gli studenti tra Onu e Olimpiadi di CybersicurezzaTempo di lettura: 4 minutiE’ una primavera di continui successi per gli studenti e le studentesse del Liceo Giannone (Caserta-Caiazzo). Jacopo Pisano del Liceo “Pietro Giannone” tra i finalisti dei Comix Games 2025L’idea che il liceo classico rappresenti un percorso di studi ancorato esclusivamente al passato viene definitivamente smentita dall’ultimo,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Francesca Barra e l’arte perduta del limite travolge il Liceo Giannone con I no che vorrei dirti. Liceo Giannone vola tra New York, premi e Olimpiadi: primavera di eccellenze prima del ritorno nella sede storicaDai riconoscimenti internazionali alle competizioni nazionali, studenti protagonisti tra cultura, scienza e talento: a settembre il rientro nell’edificio rinnovato ... casertanews.it Eduscopio, Giannone di Caserta tra i primi tre licei campaniGrande soddisfazione al Liceo Classico Pietro Giannone di Caserta per il riconoscimento ottenuto da Eduscopio, che per il sedicesimo anno di fila ha classificato il più importante e prestigioso ... ansa.it