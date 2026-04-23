Liceo Giannone primavera di primati per gli studenti tra Onu e Olimpiadi di Cybersicurezza

Gli studenti del Liceo Giannone tra Caserta e Caiazzo hanno ottenuto diversi riconoscimenti in competizioni nazionali e internazionali. In questa stagione, hanno partecipato a eventi come le Nazioni Unite e le Olimpiadi di Cybersicurezza, distinguendosi per i risultati raggiunti. Questi successi rappresentano un momento di soddisfazione per la scuola, che continua a promuovere l’impegno e la preparazione degli studenti in ambiti di alta rilevanza.

Tempo di lettura: 4 minuti E’ una primavera di continui successi per gli studenti e le studentesse del Liceo Giannone (Caserta-Caiazzo). L’approccio pedagogico è infatti progettato per far emergere l’unicità di ogni studente, trasformando le inclinazioni personali in abilità di altissimo profilo. Il Giannone fa la differenza tra il conseguire un titolo di studio e offrire un’identità, costituire una comunità di eccellenza dove il rigore accademico incontra la creatività pratica. Gli studenti non si preparano per il mondo di domani: iniziano a costruirlo oggi. Alessandra Capuano della classe 5 F ha vinto il 4 marzo scorso il premio come miglior attrice al Fuoricampo Film Fest di Roma per l’interpretazione in “Antigone” di Sofocle.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Liceo Giannone, primavera di primati per gli studenti tra Onu e Olimpiadi di Cybersicurezza Notizie correlate Francesca Barra incontra gli studenti del Liceo GiannoneGiovedì 16 aprile, alle ore 16:30, presso l’Auditorium provinciale di Caserta il Liceo Pietro Giannone ospiterà un nuovo stimolante evento. “Viaggio nel giornalismo televisivo”: Tiziana Panella incontra gli studenti del Liceo GiannoneL’iniziativa Europa Live porta al liceo le esperienze della conduttrice di La7 per parlare di giornalismo, linguaggi e sfide della televisione... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Benevento, al Liceo Giannone prende il via la II edizione del Certamen Giannonianum; Liceo Giannone, primavera di primati per gli studenti tra Onu e Olimpiadi di Cybersicurezza. Benevento, al Liceo Giannone prende il via la II edizione del Certamen GiannonianumIl Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento annuncia ufficialmente la II edizione del Certamen Giannonianum. L’evento, ideato dall’ex dirigente scolastica Maria Felicia Crisci e la cui rinascita ... ntr24.tv Successo del Liceo Giannone al torneo regionale di scacchi: accesso alle finali nazionaliIl 14 aprile scorso, la città di Avellino ha ospitato le fasi regionali del Trofeo Regionale di Scacchi, competizione che ha visto il primato della squadra femminile Iuniores del Liceo Classico Pietr ... ntr24.tv GIOVEDI' 23 APRILE IL LICEO GIANNONE DI S. MARCO IN LAMIS RICORDA QUATTRO GIGANTI DELLA SCUOLA DI CAPITANATA DEL '900 - facebook.com facebook Al Liceo Giannone di Benevento torna il Certamen Giannonianum: studenti protagonisti tra traduzione, cultura classica e studi umanistici. #Benevento #Giannone #Certamen #Scuola #Cultura x.com