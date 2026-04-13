Francesca Barra incontra gli studenti del Liceo Giannone

Giovedì 16 aprile alle 16:30, l’Auditorium provinciale di Caserta ospiterà un incontro tra una giornalista e gli studenti del Liceo Pietro Giannone. L’evento si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti e porterà alla scuola una figura nota nel mondo dell’informazione, pronta a confrontarsi con i giovani su temi di attualità e giornalismo.

Giovedì 16 aprile, alle ore 16:30, presso l’Auditorium provinciale di Caserta il Liceo Pietro Giannone ospiterà un nuovo stimolante evento. Le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di incontrare e dialogare con la celebre giornalista Francesca Barra che presenterà il suo ultimo libro.🔗 Leggi su Casertanews.it “Viaggio nel giornalismo televisivo”: Tiziana Panella incontra gli studenti del Liceo GiannoneL’iniziativa Europa Live porta al liceo le esperienze della conduttrice di La7 per parlare di giornalismo, linguaggi e sfide della televisione... Leggi anche: Enrico Galiano incontra gli studenti del Liceo