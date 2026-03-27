Viaggio nel giornalismo televisivo | Tiziana Panella incontra gli studenti del Liceo Giannone

Sabato 28 marzo alle 10, l’Auditorium Provinciale di via Ceccano a Caserta ospiterà l’evento “Viaggio nel giornalismo televisivo”, durante il quale sarà presente Tiziana Panella, giornalista, autrice e conduttrice del programma Tagadà su La7. L’incontro si rivolge agli studenti del Liceo Giannone e si concentrerà sulla professione giornalistica nel settore televisivo.

L’iniziativa Europa Live porta al liceo le esperienze della conduttrice di La7 per parlare di giornalismo, linguaggi e sfide della televisione contemporanea L’evento, rivolto agli studenti del Liceo classico e scientifico “Pietro Giannone” di Caserta, rientra nel progetto nazionale Europa Live, un percorso di orientamento e approfondimento dedicato all’informazione e all’attualità internazionale. Nell’ambito del progetto, la Dott.ssa Cinzia Battista, editorialista de Il Mattino, ha già tenuto corsi di Giornalismo e Geopolitica rivolti agli studenti. Durante l’incontro, Tiziana Panella dialogherà con la Dirigente scolastica Prof.ssa Marina Campanile, con la Dott. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - “Viaggio nel giornalismo televisivo”: Tiziana Panella incontra gli studenti del Liceo Giannone Articoli correlati Leggi anche: Enrico Galiano incontra gli studenti del Liceo L’Unicusano Avellino Basket incontra gli studenti del Liceo MaroneI tesserati della società avellinese torneranno tra i banchi di scuola come testimonial della propria esperienza personale e sportiva, sottolineando...