Paolo Michielotto licenziato per la consegna gratuita ai clienti e morto suicida | dopo 2 anni il giudice gli dà ragione

Due anni dopo il licenziamento, un uomo di 55 anni che era stato sospeso dal lavoro per aver permesso ai clienti di ottenere la spedizione gratuita, ha ottenuto una vittoria in tribunale. Il giudice ha stabilito che il licenziamento non era giustificato e ha dato ragione all’uomo, che aveva perso la vita in seguito a un suicidio. La vicenda ha ricevuto attenzione per i suoi aspetti legali e umani.

Il 55enne era stato licenziato per un presunto danno di 280 euro perché aveva consentito ai clienti di raggiungere la soglia per la spesa di spedizione gratis. "Si sentiva umiliato per quello che gli era accaduto" hanno spiegato i parenti che hanno portato avanti la causa davanti al tribunale del lavoro di Venezia che a distanza di due anni dal suicidio hanno stabilito che era un licenziamento illegittimo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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