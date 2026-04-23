Licenziato il segretario della Marina Usa La Casa Bianca | Sulla tregua decide Trump non c' è scadenza

Il segretario della Marina degli Stati Uniti è stato sollevato dall'incarico, con fonti ufficiali che attribuiscono la decisione a tensioni con il capo del Pentagono. Nel frattempo, le forze iraniane hanno sequestrato due portacontainer di una compagnia di navigazione internazionale nel Golfo di Hormuz. La Casa Bianca ha dichiarato che la decisione sulla tregua sarà presa dall'ex presidente e che non c'è una data stabilita per questa decisione.

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