Licenziate dal colosso dei surgelati a Roma | Hanno congelato pure diritti e dignità

Due lavoratrici della sede romana di un'azienda di prodotti surgelati sono state licenziate senza preavviso. Tra le persone coinvolte c'è anche la rappresentante sindacale della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti. I licenziamenti sono stati definiti improvvisi e hanno suscitato reazioni da parte dei sindacati, che hanno parlato di una decisione che ha colpito anche i diritti e la dignità delle impiegate.

Licenziamenti improvvisi nella sede romana di Frosta, l’azienda di prodotti surgelati. Ad essere state colpite dai provvedimenti due lavoratrici, tra cui la rappresentante sindacale aziendale della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti. Il tutto “senza alcun preavviso e in totale assenza di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate EMA e DENSO, riparte l'iniziativa unitaria dei sindacati per tutelare la dignità e i diritti dei lavoratoriI Segretari Territoriali di FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGLM si sono riuniti in data odierna per un esame congiunto delle criticità che interessano due... VIDEO Nuova legge regionale a tutela dei riders, Proietti: "Atto che disciplina il lavoro promuovendo diritti e dignità"Intervista a Maria Grazia Proietti, consigliera regionale, sulla nuova legge approvata dall'Assemblea legislativa per la tutela dei riders. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lavoratore di Rimini licenziato dal colosso dell’elettronica, il giudice di Forlì revoca la propria ordinanza e condanna l’azienda a risarcirlo; Licenziato dal colosso dell’elettronica, il Tribunale: Risarcite; Milky Subway, l’animazione su You Tube; Boeing assume a ritmo record: ecco le figure più richieste dal colosso dell’aviazione. La dipendente, 55 anni, lavorava in un supermercato del modenese. “Ero incredula, ora sono arrabbiata, le avevo prese e pagate per me, per errore il lettore alla cassa le ha passate”, spiega. La Filcams-Cgil: “Di recente tre donne over 50 licenziate” - facebook.com facebook