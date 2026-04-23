Licenze revocate e stupefacenti sequestrati in diversi locali della movida pescarese
Nella città di Pescara, le forze dell’ordine hanno revocato le licenze di alcuni locali e sequestrato droga in diversi punti della movida. L’attività di controllo, condotta negli ultimi giorni, ha coinvolto diversi esercizi situati nelle zone più frequentate dai giovani. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di garantire maggiori controlli e sicurezza nelle aree di ritrovo notturno.
Licenze revocate e droga sequestrata in diversi locali della movida di Pescara. Questo il risultato dell'attività di monitoraggio delle forze dell’ordine pescaresi nei luoghi della "movida".Un’operazione congiunta, che ha visto impegnati uomini della questura, i carabinieri, la guardia di finanza.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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