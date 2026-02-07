Napoli controlli a B&B e ai locali della movida | diversi imprenditori denunciati

I carabinieri hanno passato al setaccio i B&B e i locali della movida a Napoli, in particolare nella zona dei Baretti a Chiaia. Durante i controlli, diversi imprenditori sono stati denunciati perché non rispettavano le norme. La polizia municipale ha collaborato per verificare le strutture e i locali frequentati dai giovani. La movida napoletana continua a essere sotto osservazione per garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Controlli dei carabinieri nella zona dei Baretti nel quartiere Chiaia. Partendo dai B&B. Con il contributo della polizia municipale sotto la lente di ingrandimento le strutture ricettive. In tre B&B di Chiaia sono stati trovati sei ospiti (due per struttura) per i quali i tre titolari delle rispettive attività non avevano comunicato la presenza.

