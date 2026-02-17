Giro di vite nei quartieri della movida a Bari | rilevate irregolarità in diversi locali tra Murat e Poggiofranco

La Polizia di Stato ha effettuato controlli nei quartieri Murat e Poggiofranco a Bari dopo aver ricevuto segnalazioni di irregolarità in alcuni locali notturni. Durante le verifiche, agenti hanno riscontrato licenze non in regola e problemi di sicurezza in più di una discoteca, causando la sospensione temporanea di alcune attività.

Controlli di polizia e Comune: elevate sanzioni per spettacoli senza requisiti di sicurezza, musica oltre l’orario consentito e sovraffollamento Le attività ispettive sono state eseguite con l’impiego sinergico del personale della Divisione Pas (Polizia Amministrativa e Sociale), delle aliquote del Commissariato “Bari-Nuova Carrassi” e degli specialisti del Settore Polizia Annonaria, Ecologica e Attività Produttive del Comune di Bari. L’operazione ha riguardato diversi esercizi pubblici delle zone interessate dalla movida notturna. L’azione della Polizia di Stato punta a garantire che il divertimento si svolga in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme, tutelando sia i residenti sia gli operatori che rispettano le regole.🔗 Leggi su Baritoday.it

I carabinieri e i vigili sono usciti di notte per i controlli nella zona dei Baretti, nel quartiere Chiaia.

