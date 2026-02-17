Giro di vite nei quartieri della movida a Bari | rilevate irregolarità in diversi locali tra Murat e Poggiofranco
La Polizia di Stato ha effettuato controlli nei quartieri Murat e Poggiofranco a Bari dopo aver ricevuto segnalazioni di irregolarità in alcuni locali notturni. Durante le verifiche, agenti hanno riscontrato licenze non in regola e problemi di sicurezza in più di una discoteca, causando la sospensione temporanea di alcune attività.
Controlli di polizia e Comune: elevate sanzioni per spettacoli senza requisiti di sicurezza, musica oltre l’orario consentito e sovraffollamento Le attività ispettive sono state eseguite con l’impiego sinergico del personale della Divisione Pas (Polizia Amministrativa e Sociale), delle aliquote del Commissariato “Bari-Nuova Carrassi” e degli specialisti del Settore Polizia Annonaria, Ecologica e Attività Produttive del Comune di Bari. L’operazione ha riguardato diversi esercizi pubblici delle zone interessate dalla movida notturna. L’azione della Polizia di Stato punta a garantire che il divertimento si svolga in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme, tutelando sia i residenti sia gli operatori che rispettano le regole.🔗 Leggi su Baritoday.it
Irregolarità nei b&b e nei locali della movida: carabinieri e vigili in azione
I carabinieri e i vigili sono usciti di notte per i controlli nella zona dei Baretti, nel quartiere Chiaia.
Controlli nei locali della movida: irregolarità in 2 attivitàLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Migranti, varato il giro di vite. La lente del Colle sul blocco navale; Tari: scatta il giro di vite; Movida a Rende, giro di vite del Comune: nuovi controlli nei locali notturni; Affitti irregolari e lavoro nero: giro di vite nel centro di Fondi.
Giro di vite nei quartieri della movida a Bari: rilevate irregolarità in diversi locali tra Murat e PoggiofrancoControlli di polizia e Comune: elevate sanzioni per spettacoli senza requisiti di sicurezza, musica oltre l’orario consentito e sovraffollamento ... baritoday.it
Bari, controlli straordinari della Polizia nei locali di Murat e PoggiofrancoBari, controlli straordinari della Polizia nei quartieri Murat e Poggiofranco. Sanzioni per spettacoli senza requisiti di sicurezza, musica oltre l’orario e sovraffollamento. I servizi proseguiranno i ... trmtv.it
La CDU tedesca prepara un giro di vite sull’uso dei cellulari a scuola. A fine febbraio, al congresso del partito, verrà discusso un documento che chiede regole valide in tutta la Germania per limitare l’uso privato di smartphone e dispositivi digitali fino alla 10ª c facebook
Migranti, varato il giro di vite. La lente del Colle sul blocco navale ilsole24ore.com/art/migranti-v… x.com