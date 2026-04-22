Sono state pubblicate le nuove Indicazioni nazionali per i licei, segnando un cambiamento nei programmi scolastici. Tra le novità, si segnala l’assenza di Geostoria e l’introduzione di strumenti legati all’intelligenza artificiale. La consultazione con il mondo della scuola è ora avviata, permettendo a docenti e studenti di esprimersi sui nuovi contenuti. Le modifiche riguardano principalmente le materie e le metodologie di insegnamento.

AGI - È stato pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei: si tratta dei nuovi programmi su cui si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola. Per la prima volta, viene sottolineato dal ministero, le Indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto sapere che le adotterà solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica. Avvio della consultazione pubblica. Il testo è stato licenziato dalla commissione ministeriale e da oggi è proposto alla consultazione pubblica e ai diversi stakeholders.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I nuovi programmi dei licei: Geostoria addio, arriva l'intelligenza artificiale

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