I licei italiani stanno apportando modifiche ai programmi di studio, tra cui l’eliminazione della materia di Geostoria. Contestualmente, tra le materie presenti nelle nuove proposte compare anche l’intelligenza artificiale. Questi interventi puntano a riorganizzare i contenuti, aggiornandoli alle esigenze attuali degli studenti. La riforma interessa diverse discipline e mira a riflettere i cambiamenti nel panorama educativo e tecnologico.

La scuola cambia pelle e questa volta lo fa provando a ridefinire se stessa dalle fondamenta. Le nuove Indicazioni Nazionali per i licei, volute dal ministro Giuseppe Valditara e ora in consultazione pubblica, non sono un semplice aggiornamento di programmi, ma un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra discipline e tra scuola e società. Una delle novità più rilevanti è la sezione "Perché studiare questa disciplina" che pone un’esigenza che è al ministero definiscono "epistemologica e didattica insieme": illuminare il valore formativo di ogni disciplina, "agganciando i saperi appresi alla realtà contemporanea e alla motivazione ad apprendere degli studenti".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Licei, i cambi in arrivo. Addio alla Geostoria. Tra la materie spunta l’Ia

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