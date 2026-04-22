Sono stati pubblicati i nuovi programmi per i licei, segnando una modifica significativa nei contenuti didattici. Tra le principali novità, viene eliminata la geostoria, mentre si introduce l’intelligenza artificiale come materia. Attualmente è in corso una consultazione con il mondo della scuola per raccogliere pareri e suggerimenti sui cambiamenti previsti. Le indicazioni nazionali rappresentano un aggiornamento importante rispetto alle precedenti linee guida.

E' stato pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei: si tratta dei nuovi programmi su cui si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola. Per la prima volta, viene sottolineato dal Ministero, le Indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto sapere che le adotterà solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica. Il testo è stato licenziato dalla commissione ministeriale e da oggi è proposto alla consultazione pubblica e ai diversi stakeholders. La Commissione incaricata della redazione del nuovo testo delle Indicazioni nazionali per i licei ha così terminato i lavori della bozza di documento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Licei, nuovi programmi. La rivoluzione: via la geostoria, dentro l'IA

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