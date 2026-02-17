Sviluppo Sud Catania un altro stop | Brescia vince 3-1

La Sviluppo Sud Catania perde ancora, questa volta contro Brescia per 3-1, a causa di una serie di errori al servizio. La squadra etnea ha affrontato una partita dura, ma i padroni di casa hanno saputo sfruttare meglio le occasioni decisive. Durante il match, Brescia ha dominato soprattutto nella fase di battuta, mettendo in difficoltà la ricezione avversaria.

Secondo stop consecutivo per la Sviluppo Sud Catania che cade 3-1 sul campo della Gruppo Consoli Sferc Brescia al termine di una gara combattuta ma indirizzata nei momenti chiave dalla maggiore incisività al servizio dei padroni di casa. Il primo set si apre con il punto di Lucconi e con un iniziale equilibrio spezzato dall'ace di Cuminetti, prima della serie devastante di Mancini che con tre ace consecutivi spinge Brescia fino a nove set point; Catania ne annulla due ma cede 25-17. Nel secondo parziale arriva la reazione rossazzurra: muro di Balestra, solidità difensiva e un Basic decisivo permettono agli etnei di allungare e resistere al ritorno lombardo, fino al 25-23 che vale l'1-1.