Libri e rose | la tradizione catalana arriva nelle librerie fiorentine

Nelle librerie della provincia di Firenze, arriva la tradizione catalana legata alla rosa, portata avanti da Confcommercio e ALI. Questa iniziativa mira a promuovere l’uso simbolico della rosa, collegandola a una tradizione culturale tipica della Catalogna. L’obiettivo è far conoscere questa usanza anche al pubblico locale attraverso esposizioni e iniziative dedicate. La collaborazione tra le organizzazioni coinvolte mira a valorizzare il patrimonio culturale di questa tradizione.

? Cosa sapere Confcommercio e ALI portano la tradizione catalana della rosa nelle librerie della provincia fiorentina.. L'iniziativa celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore fissata il 23 aprile.. In occasione della trentunesima edizione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, che si celebra oggi 23 aprile 2026, l’iniziativa dell’Unesco volta a tutelare la proprietà intellettica e incentivare la lettura raggiunge un traguardo simbolico attraverso la rievocazione di figure letterarie storiche e tradizioni culturali radicate. La scelta di questa specifica data da parte dell’organizzazione internazionale non è frutto del caso, ma risponde a una precisa coincidenza storica avvenuta nel 1616.🔗 Leggi su Ameve.eu

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