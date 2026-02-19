Arriva oggi nelle librerie La Dogaressa il nuovo romanzo di Rita Coruzzi Piemme Edizioni

Rita Coruzzi pubblica oggi “La Dogaressa”, un romanzo che racconta la vita di Morosina Morosini, la dogressa veneziana. La storia si concentra sulla sua figura e sul ruolo che ebbe nel portare avanti una rivoluzione femminile attraverso il ricamo. La scrittrice ha svolto ricerche approfondite tra documenti storici e opere d’arte dell’epoca, arricchendo il romanzo con dettagli autentici. La narrazione si svolge tra i canali di Venezia e le sale dei palazzi nobiliari, catturando l’attenzione del lettore. Il libro è disponibile nelle librerie da oggi.

LA VERA STORIA DI MOROSINA MOROSINI, LA DOGARESSA CHE GUIDÒ LA RIVOLUZIONE DELLE DONNE VENEZIANE ATTRAVERSO L'ARTE DEL RICAMO . Dopo i romanzi storici ispirati a Eleonora d'Arborea e a Cia degli Ordelaffi, Rita Coruzzi restituisce il ritratto di una donna di straordinaria inventiva, che ha saputo trasformare un'arte delicata in uno strumento di emancipazione collettiva. 1597, Palazzo Grimani, Venezia. Nel giorno della sua incoronazione, Morosina Morosini, consorte del doge Marino Grimani, è avvolta in un mantello di diamanti e, circondata da quattrocento dame, attende il momento in cui il corno ducale le verrà posato sul capo. Rita Coruzzi, firma autorevole e appassionata del romanzo storico, restituisce il ritratto di una donna visionaria che, in un'epoca di potere maschile assoluto, trasformò un'arte delicata in uno strumento di emancipazione collettiva. "La dogaressa" dal 17 febbraio