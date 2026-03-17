Libri sul referendum | Sì e No si scontrano nelle librerie

Nelle librerie si sono confrontati libri a favore e contro la riforma della giustizia, con autori e magistrati che hanno pubblicato saggi in supporto del Sì e del No. La discussione si svolge ora tra le pagine dei volumi, offrendo ai lettori diverse prospettive sul referendum confermativo. La presenza di queste pubblicazioni evidenzia come il dibattito si sia spostato anche nel mondo editoriale.

La battaglia per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia si è spostata dalle piazze agli scaffali delle librerie, dove autori e magistrati hanno pubblicato saggi a favore del Sì e del No. Tra i protagonisti spiccano il ministro Carlo Nordio e l’ex pm Gherardo Colombo, che offrono analisi contrapposte su separazione delle carriere e nuove istituzioni giudiziarie. La sfida editoriale mira a raggiungere gli indecisi prima che le urne decidano l’esito finale. Mentre il calendario segna il 17 marzo 2026, la produzione letteraria sul tema della modifica costituzionale continua ad espandersi senza fermarsi. Le pubblicazioni non si limitano a slogan politici ma propongono approfondimenti tecnici sulle implicazioni di un sistema accusatorio moderno inserito in una struttura costituzionale descritta come obsoleta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Preso in biblioteca ma nemmeno troppo convinta....e invece che libro ragazzi!! Non conoscevo questo autore ma mi sta prendendo molto questa storia!!! Lo consiglio vivamente,anzi se qualcuno e' a conoscenza di altri libri scitto dallo stesso mi piacerebbe sap - facebook.com facebook