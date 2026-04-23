Secondo un’indagine recente, il 70% degli italiani preferisce leggere libri in formato cartaceo, mantenendo così un forte legame con i volumi tradizionali. Tuttavia, si nota anche un aumento nell’uso di libri digitali, che stanno conquistando una quota significativa del mercato. La preferenza per i libri di carta resta stabile, anche se il settore digitale continua a espandersi tra i lettori italiani.

Vince ancora il libro fatto di pagine e carta: il 70% degli italiani lo preferisce, ma cresce anche la diffusione dei volumi digitali. Servizio di Antonella Mitola TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libri e resistenza di carta, 7 lettori su 10 scelgono formato cartaceo

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