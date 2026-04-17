Carta d' Identità elettronica dal 3 agosto 2026 stop al formato cartaceo da sostituire anche se ancora in corso di validità

Dal 3 agosto 2026 entrerà in vigore il divieto di utilizzo della carta d’identità in formato cartaceo, che verrà progressivamente sostituita dalla versione elettronica. A partire da quella data, il documento cartaceo verrà annullato d’ufficio e non potrà più essere usato per il riconoscimento o per l’espatrio, anche se ancora valido. Questa disposizione riguarda tutti i cittadini, indipendentemente dalla data di scadenza del documento.

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata, nemmeno se ancora in corso di validità. Il documento tradizionale verrà annullato d’ufficio e non sarà più valido né per il riconoscimento né per l’espatrio. La sostituzione con la Carta d’identità elettronica (CIE) diventa quindi obbligatoria per tutti i cittadini. La misura recepisce il regolamento europeo 1157 del 2019, che introduce standard di sicurezza uniformi per i documenti d’identità degli Stati membri. La vecchia carta cartacea non soddisfa più tali requisiti, perché considerata "troppo facile da contraffare". Carta d'Identità elettronica, dal 3...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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