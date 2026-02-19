Al Valdichiana Designer Village le mascherate del Carnevale di Foiano

Il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia con 487 anni, si svolge ancora una volta al Valdichiana Designer Village. La causa di questa presenza è la volontà di mantenere viva una tradizione secolare, che attira visitatori da tutta la regione. Le mascherate e i carri allegorici riempiono di colore e allegria gli spazi del centro commerciale, creando un’atmosfera festosa. Durante la manifestazione, i partecipanti sfoggiano costumi elaborati e si sfidano in spettacolari sfilate. L’evento prosegue fino alla fine del mese, coinvolgendo grandi e piccini.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – L o storico Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d'Italia con i suoi 487 anni di storia, torna anche quest'anno al Valdichiana Designer Village per un appuntamento che unisce tradizione, spettacolo ed emozione. Sabato 21 febbraio, a partire dalle 15, Piazza Maggiore, cuore pulsante del Village, ospiterà la quarta edizione del contest delle Mascherate, una sfida di creatività e fantasia che vede protagonisti i quattro storici cantieri del Carnevale: Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Il Carnevale di Foiano non è solo una festa: è una competizione ultracentenaria che si rinnova anno dopo anno.