Good Morning Club al Valdichiana Designer Village

Domenica 22 marzo al Valdichiana Designer Village si terrà l’evento “Good Morning Club”, che proporrà musica e intrattenimento fin dal mattino. L’appuntamento è rivolto a chi desidera iniziare la giornata con un’energia diversa e coinvolgente, portando un’atmosfera che richiama le grandi città internazionali come Londra, New York, Berlino o Milano. La giornata si svolgerà con attività dedicate a un pubblico di tutte le età.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Domenica 22 marzo musica e divertimento a partire dal mattino come a Londra, New York, Berlino o Milano. Musica, sapori e convivialità con la prima edizione del “ Good Morning Club”. L’iniziativa è in programma dalle 10.00 alle 14.00 di domenica 22 marzo negli spazi della caffetteria Ice Village all’interno del Valdichiana Designer Village di Foiano della Chiana e porterà, per la prima volta in terra d’Arezzo, un evento mattutino di soft clubbing di particolare successo a livello internazionale. Il “Good Morning Club” nasce infatti con la volontà di abbinare il momento della colazione all’ascolto di buona musica e alla socialità, trasformando così le prime ore della giornata in un’occasione di incontro e divertimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Good Morning Club” al Valdichiana Designer Village Articoli correlati Al Valdichiana Designer Village le mascherate del Carnevale di FoianoArezzo, 19 febbraio 2026 – Lo storico Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia con i suoi 487 anni di storia, torna anche quest’anno... Valdichiana Designer Village sostiene il Centro regionale per l’epilessiaArezzo, 11 febbraio 2026 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia, celebrata il 9 febbraio 2025, l’Ospedale Santa Maria della... Approfondimenti e contenuti su Good Morning Club Discussioni sull' argomento Good Morning Football in Diretta Streaming | DAZN IT; Una tovaglietta speciale edizione Pulcheria 2026 con tutti gli appuntamenti; Good for Chelsea & Tottenham: Big Friday morning update for London clubs amid Kevin Schade pursuit; Watch Good Morning Football Live Stream Online | DAZN IT. Good morning folks Bari arrivooooooooooooo!!!! Questa sera al Duke Jazz Club ospite del trio di Marco Cutillo Ci vediamo lì!! - facebook.com facebook