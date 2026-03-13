L’Accademia ospita la mostra sulle stragi nazifasciste nella guerra di Liberazione

Questo pomeriggio, all’interno del Palazzo Ducale di Modena, si è aperta una mostra dedicata alle stragi nazifasciste durante la guerra di Liberazione. Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante dell’Accademia Militare, il Presidente della Provincia e il Sindaco della città. L’evento si è svolto alla presenza di queste autorità, che hanno assistito all’inaugurazione dell’esposizione.

Allestito all’interno del Palazzo Ducale di Modena il percorso espositivo che ricostruisce il contesto storico e giudiziario Questo pomeriggio, all’interno del Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare - alla presenza del Comandante dell’Istituto, Generale di Divisione Stefano Messina, del Presidente della Provincia, Fabio Braglia e del Sindaco, Massimo Mezzetti, è stata inaugurata la mostra storico-documentaria "Le stragi nazifasciste nella guerra di Liberazione 1943–1945. Storia, Giustizia, Memoria", iniziativa promossa dallo Stato Maggiore della Difesa e realizzata sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Luoghi delle stragi nazifasciste nel libro di Auser. Giani e Chiti: ‘La memoria è il futuro’Presentato oggi a palazzo Strozzi Sacrati il libro “Per non dimenticare”, che raccoglie un'antologia di testimonianze delle ultime Giornate della... Stragi nazifasciste. Il rebus risarcimenti: "Bocciato il rifinanziamento del fondo per le vittime"Stragi nazifasciste e ristori: il senatore dem Dario Parrini continua la sua "battaglia" per l’Empolese Valdelsa. Una selezione di notizie su Accademia ospita Temi più discussi: Una mostra racconta la lunga e affascinante storia dei tarocchi; Dialoghi visivi all’Accademia d’Ungheria; Le donne nell’arte: all’Accademia di Sassari la quarta edizione dedicata a corpo, trauma e responsabilità politica; Altro che Tarocchi: le carte sono preziose opere d’arte. La recensione della mostra all’Accademia Carrara di Bergamo. Cesenatico ospita l’Accademia cup 2026 e la carica delle 500 atleteAccademia Cup 2026: 500 atlete da Italia, Germania e Repubblica Ceca per il grande torneo internazionale di ginnastica artistica. livingcesenatico.it In between places you can find me: all’Accademia Albertina si dialoga con arte e naturaDal 23 aprile al PAV la mostra In between places you can find me, progetto con giovani artisti dell’Accademia Albertina curato da Franko B. quotidianopiemontese.it Sabato 7 marzo, la Sala Concerti di via Caduti sul Lavoro ospita un evento speciale dell’Accademia Musicale Yamaha in collaborazione con Unicef Caserta. La pianista Maggie S. Lorelli e le allieve dell’Accademia riportano alla luce un patrimonio musicale fe - facebook.com facebook