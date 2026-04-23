In Libano, un’operazione militare ha provocato la morte di una giornalista durante un attacco che ha coinvolto due bombardamenti. Dopo i primi colpi, sono stati sparati anche proiettili contro i soccorritori presenti sul posto, impedendo loro di intervenire. La situazione si è svolta in rapida sequenza, con le forze coinvolte che hanno continuato a condurre azioni militari nella zona.

La caccia all’uomo. Un primo bombardamento, poi un secondo. Quindi gli spari sui soccorritori per evitare che riuscissero a intervenire. E’ agghiacciante la sequenza delle circostanze in cui, secondo le autorità di Beirut, è morta Amal Khalil, giornalista libanese uccisa dalle Israel Defense Forces. Khali, 43 anni, cronista del quotidiano Al Akhbar, e la fotografa freelance Zeinab Faraj che era con lei stavano documentando gli sviluppi delle operazioni israeliane nei pressi della città di Tiri, nel distretto meridionale di Beint Jbeil, area da settimane sotto il fuoco e al centro delle operazioni dell’esercito di Tel Aviv, quando un attacco israeliano ha colpito il veicolo che le precedeva.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, l’Idf uccide un’altra giornalista: “Due attacchi, poi gli spari sui soccorsi”

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E' stato trovato il corpo della giornalista libanese Amal Khalil, uccisa in un attacco israeliano nella città di Tiri. Lo riferisce la protezione civile del Libano. Aljazeera via IG - facebook.com facebook