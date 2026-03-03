La Mezzaluna rossa in Iran | Finora 787 morti dopo gli attacchi l’Idf entra in Libano Teheran | Europei non unitevi al conflitto – La diretta

Durante il quarto giorno di escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran, l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata colpita da due droni, mentre in Iran si registra un bilancio di 787 morti a causa degli attacchi della Mezzaluna Rossa. Nel frattempo, le forze israeliane sono entrate in Libano, e Teheran ha invitato gli europei a non unirsi al conflitto.

Nel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni. Non sono stati segnalati feriti. Il presidente di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che l’Iran stava costruendo siti nucleari mentre Donald Trump ha promesso una risposta all’attacco all’ambasciata. Il presidente ha anche detto che gli Usa hanno talmente tante armi da poter combattere per sempre. Intanto l’esercito di Israele è entrato in Libano. Nel frattempo si sono svolti i funerali delle vittime del bombardamento della scuola di Minab. E l’Iran vuole accelerare sulla successione di Khamenei. Secondo la Mezzaluna rossa iraniana citata da Al Jazeera, finora l’impatto degli attacchi americani e israeliani sull’Iran ha comportato: 153 città colpite, 504 località, 1. 🔗 Leggi su Open.online

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah: 31 morti. La Mezzaluna Rossa: 'Finora 555 morti'Una persona è morta e altre due sono rimaste «gravemente ferite» dopo che i detriti di un missile iraniano intercettato hanno provocato un incendio...

La guerra si amplia, Iran colabrodo: forze speciali sul campo, Idf entra in LibanoForze speciali israeliane, anche agenti del Mossad, hanno operato nelle scorse ore sul campo in Iran.

