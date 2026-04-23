In Libano, i giornalisti sono scesi in strada per protestare contro le uccisioni dei loro colleghi, dopo la morte di una collega nel sud del Paese a causa di un raid israeliano. La protesta è scaturita dall’uccisione di una giornalista avvenuta in seguito a un attacco di Israele nella regione meridionale. La manifestazione ha coinvolto diversi professionisti dell’informazione che hanno espresso il loro sdegno per quanto accaduto.

In Libano l’uccisione di giornalisti ha portato in strada i colleghi, per protestare all’indomani della morte di Amal Khalil nel sud del Paese, a causa di un attacco israeliano. Il quotidiano “Al-Akhbar” ha riferito che la sua giornalista, Khalil, è stata uccisa nel villaggio meridionale di al-Tiri. Khalil stava seguendo il conflitto in Libano tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, ripresosi all’inizio di marzo, all’ombra della guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran. Si era rifugiata in una casa ad al-Tiri dopo che un precedente attacco aereo israeliano aveva colpito la zona vicino all’auto su cui viaggiava con un altro collega.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, la protesta dei giornalisti contro le uccisioni dei colleghi nei raid israeliani

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