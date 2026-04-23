In Libano, un soldato dell'IDF è stato mostrato mentre distrugge una statua di Gesù in un villaggio. Tuttavia, immagini generate con l’intelligenza artificiale chiamata Gemini ritraggono il militare in un atto di pentimento falso. Questi materiali digitali creano un’immagine ingannevole di eventi che non sarebbero accaduti realmente. La vicenda evidenzia come la tecnologia possa essere usata per diffondere notizie false o manipolate.

? Cosa sapere Un soldato IDF distrugge una statua di Gesù nel villaggio libanese di Debel.. Immagini generate con l'IA Gemini mostrano falsi atti di pentimento del militare.. Un militare dell’IDF ha distrutto una statua di Gesù nel villaggio cristiano di Debel, nel sud del Libano, scatenando un caso internazionale nell’aprile 2026. Mentre l’esercito israeliano ha ammesso la responsabilità e promesso il ripristino del monumento, circolano sul web immagini che mostrano lo stesso soldato intento a pulire il crocifisso e a pregare davanti alla reliquia danneggiata. Un controllo tecnico tramite SynthID ha rivelato che tali scatti non sono reali, ma prodotti dall’intelligenza artificiale Gemini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, il falso pentimento del soldato: l’IA crea il miraggio

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Queste immagini del soldato IDF che ripara il crocifisso in Libano non sono realiCircolano sui social due immagini che mostrerebbero un militare dell’IDF intento a riparare e a pregare davanti a un crocifisso nel sud del Libano.