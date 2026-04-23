Nelle zone segnate da conflitti e sofferenze, i militari italiani hanno consegnato un nuovo Crocifisso in Libano. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle forze armate e delle autorità locali. La donazione è stata accompagnata da un messaggio di solidarietà e di speranza. La presidente del consiglio ha commentato l’evento, sottolineando il valore simbolico di un gesto che intende promuovere la pace.

Nelle terre dilaniate da guerre, dal dolore, dalla paura del domani anche i simboli contano, soprattutto quando rappresentano la fede, la speranza, la pace. Valori che la Croce, emblema dalla passione di Gesù Cristo, incarna per i cristiani e che chiunque professa un credo ne riconosce un sacro rispetto. Per questo restituire al villaggio libanese il suo Cristo distrutto e profanato nei giorni scorsi, con foto che hanno fatto il giro dell’intero globo terracqueo, rappresenta per una comunità e per tutto il mondo un messaggio universale di amore e forza. Meloni: immagini potenti. Ed è per questo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Libano, i militari italiani donano un nuovo Crocifisso. Meloni: «Un potente messaggio di pace»

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