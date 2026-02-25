Russia – Ucraina dalle Marche un messaggio di pace con una ‘potente’ scultura

ANCONA - "Quest'opera è profondamente contro la guerra, vuole essere una piccola grande opportunità per riflettere sulla disumanità dei conflitti armati come quello verificatosi in Ucraina con l'invasione da parte della Russia. Ma è più in generale un impegno contro tutte le guerre che non hanno senso". Un inno alla pace nella verità di un'opera d'arte. Quella di Daniele Baldoni, affermato scultore osimano classe 1987. In occasione del quarto anniversario dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina avvenuto il 24 febbraio 2022, Baldoni ha realizzato una significativa scultura dal titolo ‘Russia & Ukraine’ che è stata svelata – di fronte a un’ampia platea - nel pomeriggio di sabato 21 febbraio presso la suggestiva location del Grand Hotel Passetto di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche:

Una telefonata Putin-Zelensky per la pace tra Ucraina e Russia?

L’Ucraina vuole una garanzia di sicurezza di vent’anni anni dagli Stati Uniti per firmare l’accordo di pace con la Russia

Temi più discussi: Da Kiev a Pesaro. La nuova vita di Nazàr e Ivonna: La guerra un dolore, ma rinasceremo; Ucraina-Russia, 4 anni di guerra logorante avanti a piccoli passi: lo scenario sul campo; Quattro anni dall’invasione della Russia in Ucraina; Commissione Ue: non vediamo dalla Russia segnali di impegno per la pace.

Russia – Ucraina, dalle Marche un messaggio di pace con una ‘potente’ sculturaGrande partecipazione ad Ancona per l’ultima opera in ordine di tempo del giovane artista osimano Daniele Baldoni che, a distanza di quattro anni dal conflitto, ha presentato una creazione significati ... anconatoday.it

Quattro anni dall'invasione russa dell'Ucraina, una scultura come inno alla paceUn inno alla pace nella verità di un'opera d'arte. ansa.it

Dopo 4 anni di guerra in Ucraina, nessuno dei protagonisti principali - Russia, Ucraina, USA, UE - può dirsi vincitore, mentre l’unico a trarre vantaggio geopolitico è la Cina: domani alle 11 Anna Maria Giordano ne parla con Romero Orlandi su @Radio3tweet x.com

Prossimi colloqui di pace trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbero svolgersi entro 10 giorni. Gli aggiornamenti live https://shorturl.at/v3iRR - facebook.com facebook