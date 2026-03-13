Il governo italiano sta considerando un possibile ritiro del contingente militare in Libano, dove circa 500 soldati della Brigata Sassari sono impegnati sotto mandato Onu. La decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, mentre le forze italiane si trovano nel mezzo di un conflitto aperto. La situazione sul campo rimane stabile, ma il rischio per i militari è considerato elevato.

Il governo italiano sta valutando un possibile ritiro del contingente militare schierato in Libano, dove 500 soldati della Brigata Sassari operano sotto la bandiera dell’Onu. Questa mossa, annunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, nasce da un deterioramento improvviso della sicurezza sul territorio libanese che rende insostenibile la missione Unifil nella sua forma attuale. L’incertezza che avvolge il futuro dei nostri militari non è solo una questione diplomatica, ma tocca direttamente il cuore di una tradizione sarda di sacrificio e dovere verso l’internazionale. Mentre a Roma si discutono i dettagli logistici, gli uomini della Brigata Sassari si trovano su un fronte che è mutato radicalmente da zona di pace a teatro di guerra aperta tra Israele e le milizie di Hezbollah. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano: guerra aperta, 500 militari italiani a rischio

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++ Crosetto: "Missione Unifil in Libano, per il ritiro stiamo valutando con l'Onu" ++ - facebook.com facebook