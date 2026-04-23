Libano due soldati francesi uccisi | commemorazione a Montauban

A Montauban si è svolta una cerimonia per ricordare due soldati francesi uccisi in Libano durante una missione di pace. La commemorazione ha coinvolto familiari, rappresentanti militari e autorità locali. La cerimonia si è tenuta nel rispetto dei caduti, con saluti e discorsi ufficiali. Nessun dettaglio sui nomi o sulle circostanze specifiche dell’incidente è stato reso pubblico.

Cerimonia commemorativa a Montauban per ricordare i soldati francesi uccisi in Libano durante una missione di pace. Alla commemorazione ha preso parte anche il ministro della Difesa Catherine Vautrin. Il sergente maggiore Florian Montorio, del 17° Reggimento Genio Paracadutisti, è morto in seguito a un attacco contro le forze UNIFIL nel sud del Libano. Nelle ore successive, Emmanuel Macron ha annunciato la morte di un secondo militare, il caporale maggiore Anicet Girardin, deceduto per le ferite riportate. Secondo le ricostruzioni, i soldati erano impegnati nello sgombero di una strada minata con un ordigno esplosivo improvvisato. Durante l’operazione, sono stati colpiti da un intenso fuoco di armi leggere proveniente da distanza ravvicinata.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, due soldati francesi uccisi: commemorazione a Montauban Notizie correlate Leggi anche: Quattro soldati israeliani uccisi nel sud del Libano Tre soldati Onu uccisi in Libano, l’ira dell’Indonesia e il giallo sulla dinamica. L’Idf: «Verifichiamo»Tre peace-keeper Onu della missione d’interposizione Unifil in Libano sono morti tra domenica e lunedì nei pressi del confine con Israele. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Libano, casco blu francese ucciso. Onu: 'È stato Hezbollah'. Che nega; Chi era Florian Montorio, il soldato francese di Unifil ucciso in Libano: padre di due figlie a un passo dal congedo; Ucciso in Libano soldato francese dell'Unifil. Macron accusa Hezbollah; Un soldato francese della missione delle Nazioni Unite è stato ucciso in Libano. Libano, due soldati francesi uccisi: commemorazione a Montauban(LaPresse) Cerimonia commemorativa a Montauban per ricordare i soldati francesi uccisi in Libano durante una missione di pace. Alla commemorazione ... stream24.ilsole24ore.com Libano, morto un secondo soldato francese UNIFIL: l'annuncio del presidente MacronLa Francia piange un altro casco blu. È morto un secondo soldato francese impegnato nella missione dell’UNIFIL nel sud del Libano, dopo essere rimasto ferito in un attacco avvenuto nei giorni scorsi. tag24.it Amal Khalil era con una fotografa nell’area a sud del Libano - facebook.com facebook Iran, Casa Bianca: “Tregua Trump non ha dato una scadenza”. Libano, l’esercito israeliano uccide un’altra giornalista x.com