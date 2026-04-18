Una madre ha rimproverato il proprio figlio dopo che quest'ultimo aveva fatto commenti sulla Rock & Roll Hall of Fame. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove il tono deciso della madre ha fatto discutere. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un esempio di come la pazienza di una mamma possa essere messa alla prova in situazioni quotidiane.

La mamma è sempre la mamma e, quando i figli dicono o fanno stupidaggini, sa come rimetterli in riga. Soprattutto se quei figli si chiamano Noel e Liam Gallagher. Giorni fa, la Rock & Roll Hall Of Fame ha annunciato che, tra gli artisti che saranno introdotti il prossimo dicembre, nella categoria principale, figureranno anche gli Oasis. Il gruppo britpop era stato candidato anche nel 2024 e nel 2025, senza però riuscire a ottenere il riconoscimento. Come prevedibile, considerando il carattere dei due artisti, negli anni precedenti i fratelli non avevano preso benissimo la cosa. Nel 2024 Liam aveva scritto: “Fan***o la Rock n Roll Hall of Fame, è piena di carta igienica”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La (santa) pazienza di una mamma: Peggy Gallagher “sgrida” Liam sulla Rock & Roll Hall Of Fame

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