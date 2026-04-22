Liam Gallagher è stato a Roma, dove si è incontrato con alcuni fan e ha scattato un selfie. Durante la giornata, ha fatto un sopralluogo in città e ha dichiarato di voler esibirsi presto nella capitale. La sua visita ha attirato l’attenzione dei presenti e ha alimentato le ipotesi di un suo prossimo concerto. Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma l’artista ha lasciato intendere di avere in programma un ritorno sul palco romano.

Gli Oasis tornano in concerto a Roma? Nel frattempo Liam Gallagher è andato a fare un sopralluogo nella Capitale IeriLiam Gallagher, uno dei componenti degliOasis, è stato beccato a Roma da alcuni fan. In queste ore si è rincorsa la voce dell’artista nella capitale e ben presto i fan si sono fatti trovare sotto il suo albergo in via Veneto, in quello più lussuoso della zona. In molti in queste ore stanno cercando di beccare l’artista e la domanda che si rincorre è“farete un concerto a Roma?“. Ebbene sì perché nel tour che ha infiammato quest’estate tutta l’Europa non c’era alcuna tappa italiana. I fratelliGallaghersono tornati insieme a collaborare dopo 16 anni ma adesso sembrerebbe che non ci siano altri progetti in ballo e nessuno futuro tour.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Liam Gallagher a Roma: un selfie con i fan e la promessa di cantare nella capitale

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