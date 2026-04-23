L’Fbi dice di aver salvato un bimbo dalla madre che voleva fargli cambiare sesso

L’Fbi ha comunicato di aver tratto in salvo un bambino di cittadinanza americana a Cuba. Secondo quanto affermato, il piccolo sarebbe stato portato sull’isola da una madre transgender e dalla sua compagna. La donna avrebbe tentato di cambiare sesso al bambino, secondo quanto riferito dalle autorità. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un intervento delle forze dell’ordine statunitensi.

L’ Fbi ha riferito di aver salvato un bambino cittadino americano a Cuba. Il piccolo sarebbe stato portato sull’isola da una delle sue madri, una donna transgender, e dalla sua compagna. Secondo i documenti del tribunale, l’Fbi ritiene che il bambino di 10 anni sia stato rapito e portato sull’isola con l’apparente intenzione di sottoporlo a un «intervento chirurgico di transizione di genere». Il caso è oggetto di indagine per sottrazione di minore. Il bimbo “salvato”. Secondo il New York Times l’Fbi ha inviato un aereo per prelevare il bambino a Cuba e portarlo negli Stati Uniti. Lì è stato affidato all’altra madre. Le autorità, con l’assistenza delle loro controparti cubane, hanno arrestato la donna transgender e la sua compagna lo stesso giorno.🔗 Leggi su Open.online

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