Giovane voleva suicidarsi salvato dalla Polizia

Un giovane stava per togliersi la vita in aperta campagna, ma gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in tempo. Hanno parlato con lui, riuscendo a convincerlo a rinunciare all’idea e a farsi aiutare. La vicenda si è conclusa senza conseguenze gravi, grazie alla prontezza degli agenti.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Provvidenziale intervento della Polizia di Stato: salvato giovane con intenti suicidi. Nella nottata dello scorso 29 gennaio gli operatori delle Volanti della Questura hanno letteralmente salvato un giovane, poco più che trentenne, che stava tentando di togliersi la vita. In particolare, intorno alle due di notte la Sala Operativa della Questura aveva diramato a tutte le pattuglie una nota di ricerca relativa ad un soggetto, che probabilmente a bordo di un’auto, aveva degli intenti suicidi. Infatti, poco prima, tramite linea 112 i familiari avevano manifestato tutta la loro preoccupazione circa le possibili intenzioni del ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane voleva suicidarsi, salvato dalla Polizia Approfondimenti su Arezzo Polizia Firenze: detenuto di Sollicciano tenta di suicidarsi con le lenzuola. Salvato dalla Polizia penitenziaria Un detenuto nel carcere di Sollicciano ha tentato di suicidarsi domenica mattina usando le lenzuola. Salvarono un giovane che voleva suicidarsi: premiati due carabinieri Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. 4K Full VersionRogue Tears | Liu Xu Wei, Daisy Li, Kenji Chen, You Le Er | | Fresh Drama Ultime notizie su Arezzo Polizia Argomenti discussi: David, il pugile che ha salvato una donna dal suicidio: Sentivo la sua tristezza, l'ho ascoltata senza giudicare; Jada Pinkett Smith racconta di quando voleva suicidarsi e della sostanza che le ha salvato la vita; Jesi: David, pugile eroe, premiato dal sindaco. Ho salvato quella donna per diffondere altruismo. Il poliziotto, nell'immediatezza del fatto, ha raccontato al pubblico ministero che inizialmente voleva rincorrere il giovane ma, poi, «mi ha puntato la pistola e ho sparato» - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.