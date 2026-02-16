Bimbo di sei anni rischia di soffocare dopo aver inalato pezzetti di arachide | salvato al Maggiore di Parma

Un bambino di sei anni è stato salvato dopo aver rischiato di soffocare inalando pezzi di arachide, un episodio che si è verificato a causa di un boccone ingerito troppo in fretta. I medici dell’Ospedale dei Bambini di Parma sono intervenuti tempestivamente, rimuovendo i frammenti che ostruivano le vie respiratorie del piccolo. Oggi, il bambino ha potuto riabbracciare la mamma e i fratellini nati da poco, dopo aver subito un intervento di emergenza.

Arrivato in urgenza dal Pronto Soccorso di Piacenza nella serata di venerdì scorso. L’intervento è stato eseguito dell’equipe di neumologia ed Endoscopia toracica diretta da Maria Majori. E oggi il piccolo è ritornato a casa “La tempestività dell’intervento – precisa Majori - si è rivelata determinante: la presenza di numerosi frammenti di arachide nelle vie respiratorie avrebbe infatti potuto provocare un’ostruzione totale con esiti potenzialmente fatali”. Eseguite le procedure di estrazione, perfettamente riuscite, il bambino è stato ricoverato in Pediatria generale d’urgenza, diretta da Icilio Dodi, dove il decorso clinico è risultato regolare sin dalle prime ore successive.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Questa mattina a Vicofertile, in provincia di Parma, un bambino di sette anni ha rischiato di soffocare durante l’orario scolastico.

