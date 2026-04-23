La Corte penale internazionale ha confermato la propria giurisdizione nel caso contro l'ex presidente delle Filippine Rodrigo Roa Duterte, aprendo la strada al processo per presunti crimini contro l'umanità legati alla cosiddetta " guerra alla droga ". La Camera d'appello della Corte, "a maggioranza, ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla difesa" confermando la decisione della Camera preliminare del 23 ottobre 2025, si legge in un comunicato dell'Icc. Secondo i giudici, la Corte può esercitare la propria giurisdizione sui presunti crimini commessi nel territorio della Filippine nel periodo in cui il Paese era parte dello Statuto di Roma, cioè tra il 1° novembre 2011 e il 6 marzo 2019.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'ex presidente filippino Duterte sarà processato dalla Cpi

ICC kicks off pre-trial hearing over Philippines' Duterte

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