Philippine VP Sara Duterte faces new impeachment complaints

La vicepresidente delle Filippine Sara Duterte si trova di nuovo sotto accusa. Nella giornata di lunedì, è arrivata una nuova serie di accuse di impeachment contro di lei, nonostante abbia già superato alcuni tentativi di rimuoverla dall’incarico. La situazione resta tesa e al centro dell’attenzione politica del paese.

"We are prepared to confront these allegations squarely through the proper constitutional processes," her lawyer Michael Poa said in a statement. The complaints are the latest twist in the Philippines' tumultuous politics, with the vice president still locked in a bitter battle with former ally President Ferdinand Marcos Jr ahead of the next election. Marcos cannot run again due to a single-term limit but is expected to back a successor to try to keep Duterte from power. Civil society and leftist groups filed two separate complaints against Duterte on Monday based on similar grounds to those lodged last year. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Philippine VP Sara Duterte faces new impeachment complaints

